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20.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON wird am Freitagmittag ausgebremst
Die Aktie von TRATON gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TRATON-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 33,00 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von TRATON nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 33,00 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 29'070 Punkten steht. Die TRATON-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 32,72 EUR ab. Mit einem Wert von 33,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18'772 TRATON-Aktien umgesetzt.
Am 03.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 41,38 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TRATON-Aktie derzeit noch 25,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,36 EUR. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TRATON-Aktie derzeit noch 17,09 Prozent Luft nach unten.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 10.42 Mrd. EUR eingefahren.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von TRATON veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass TRATON im Jahr 2026 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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