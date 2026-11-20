Der TRATON-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 32,92 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 29'145 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte TRATON-Aktie bei 32,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3'887 TRATON-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 20,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TRATON am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.33 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 10.42 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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