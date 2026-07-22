TRATON 37.43 CHF 10.96% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der um Sondereffekte im Zusammenhang mit Zöllen bereinigte operative Gewinn (Ebit) liege um neun Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Rechne man den Sondereffekt mit ein, habe der Lkw-Hersteller die Konsensprognose sogar um 24 Prozent übertroffen./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.