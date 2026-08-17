TRATON Aktie News: TRATON am Montagnachmittag fester

Das Papier von TRATON legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 37,08 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 32'363 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 37,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 49'069 TRATON-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 41,38 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TRATON-Aktie somit 10,39 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TRATON-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten TRATON-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,930 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,30 EUR. Am 23.07.2026 lud TRATON zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 1,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TRATON 0,49 EUR je Aktie eingenommen. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte TRATON am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,86 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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