TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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17.08.2026 09:29:00
TRATON Aktie News: TRATON behauptet sich am Vormittag
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von TRATON. Die TRATON-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,86 EUR.
Im XETRA-Handel kam die TRATON-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 36,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der zurzeit bei 32'420 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die TRATON-Aktie bis auf 37,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TRATON-Aktie bis auf 36,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,96 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1'130 TRATON-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der derzeitige Kurs der TRATON-Aktie liegt somit 10,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 25,78 EUR fiel das Papier am 18.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass TRATON-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TRATON 0,930 EUR aus. TRATON liess sich am 23.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.77 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte TRATON die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass TRATON einen Gewinn von 4,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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