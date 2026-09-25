MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0.80 Prozent auf 31’030.23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348.816 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.695 Prozent fester bei 30’996.43 Punkten in den Handel, nach 30’782.60 Punkten am Vortag.

Bei 31’218.05 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’912.10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.742 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der MDAX noch bei 32’267.44 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 31’972.64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 30’034.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.163 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Evonik (+ 7.19 Prozent auf 19.37 EUR), thyssenkrupp (+ 4.67 Prozent auf 15.36 EUR), Nordex (+ 3.22 Prozent auf 39.78 EUR), TUI (+ 2.80 Prozent auf 6.60 EUR) und Porsche vz (+ 2.75 Prozent auf 45.63 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-4.05 Prozent auf 28.90 EUR), LANXESS (-3.22 Prozent auf 12.32 EUR), Siltronic (-2.85 Prozent auf 73.25 EUR), Sartorius vz (-2.64 Prozent auf 258.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.11 Prozent auf 67.20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Evonik-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’561’886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 39.852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.34 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch