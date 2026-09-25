Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Alcon43249246Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
findependent-Kolumne: Warum ein einziger ETF meist nicht reicht
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Tesla-Robotaxis floppen: Droht der Aktie der nächste Dämpfer?
Reise-Trend: Was ist eigentlich "Bleisure Travel"?
Showdown am US-Aktienmarkt: Warum Experten wie Tom Lee und Ed Yardeni jetzt heftig streiten
Suche...

flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

MDAX-Kursverlauf 25.09.2026 17:58:15

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün

Der MDAX ging im Plus aus dem Freitagshandel.

Siltronic
69.24 CHF -1.98%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag kletterte der MDAX via XETRA letztendlich um 0.80 Prozent auf 31’030.23 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 348.816 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.695 Prozent fester bei 30’996.43 Punkten in den Handel, nach 30’782.60 Punkten am Vortag.

Bei 31’218.05 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’912.10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.742 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der MDAX noch bei 32’267.44 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 25.06.2026, bei 31’972.64 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 30’034.59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0.163 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Evonik (+ 7.19 Prozent auf 19.37 EUR), thyssenkrupp (+ 4.67 Prozent auf 15.36 EUR), Nordex (+ 3.22 Prozent auf 39.78 EUR), TUI (+ 2.80 Prozent auf 6.60 EUR) und Porsche vz (+ 2.75 Prozent auf 45.63 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-4.05 Prozent auf 28.90 EUR), LANXESS (-3.22 Prozent auf 12.32 EUR), Siltronic (-2.85 Prozent auf 73.25 EUR), Sartorius vz (-2.64 Prozent auf 258.30 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2.11 Prozent auf 67.20 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Evonik-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’561’886 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 39.852 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.34 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten