NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Die Ankündigung des E-Fahrzeugherstellers, mehr als zehn Prozent der Arbeitsplätze zu streichen, unterstreiche das Nachfrageproblem von Tesla, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/he;