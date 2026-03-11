TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 10:06:27
TotalEnergies Overweight
TotalEnergies
62.18 CHF 0.11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten lägen 15 Prozent der Gesamtproduktion still, schrieb Lydia Rainforth am Dienstagabend. Damit seien rund zehn Prozent der Barmittel aus dem operativen Geschäft in der Erschließung und Förderung betroffen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Overweight
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
78.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
69.26 €
|
Abst. Kursziel*:
12.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
69.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.38%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse