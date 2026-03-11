TotalEnergies 62.18 CHF 0.11% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit dem Krieg im Nahen Osten lägen 15 Prozent der Gesamtproduktion still, schrieb Lydia Rainforth am Dienstagabend. Damit seien rund zehn Prozent der Barmittel aus dem operativen Geschäft in der Erschließung und Förderung betroffen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.