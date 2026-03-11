Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’395.00CHF
-42.50CHF
-2.96 %
11:17:21
SWX
11.03.2026 10:01:35
Rheinmetall Buy
Rheinmetall
1404.85 CHF -5.10%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der Waffenschmiede seien durchwachsen ausgefallen, die mittelfristigen Aussichten blieben aber stark, schrieb George McWhirter in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:42 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’558.50 €
|
Abst. Kursziel*:
34.74%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’567.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.97%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse