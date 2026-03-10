BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
17.09CHF
-0.05CHF
-0.28 %
11:31:18
BRXC
11.03.2026 10:03:21
BBVA Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach strategischen Aussagen der Großbank zum mexikanischen Markt mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Region vereine Größe, hochprofitables Wachstum und eine starke Refinanzierung, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:32 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
21.80 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
18.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.19%
|
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse