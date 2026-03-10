Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'945 -0.9%  SPI 17'926 -1.1%  Dow 47'707 -0.1%  DAX 23'616 -1.5%  Euro 0.9032 -0.1%  EStoxx50 5'772 -1.1%  Gold 5'192 0.1%  Bitcoin 54'063 -0.7%  Dollar 0.7783 -0.1%  Öl 91.1 -0.4% 
BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

17.09
CHF
-0.05
CHF
-0.28 %
11:31:18
BRXC
11.03.2026 10:03:21

BBVA Overweight

BBVA
17.10 CHF -0.26%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach strategischen Aussagen der Großbank zum mexikanischen Markt mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Region vereine Größe, hochprofitables Wachstum und eine starke Refinanzierung, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
21.80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
18.80 € 		Abst. Kursziel*:
15.99%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
18.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.19%
Analyst Name::
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

