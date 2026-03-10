BBVA 17.10 CHF -0.26% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach strategischen Aussagen der Großbank zum mexikanischen Markt mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Region vereine Größe, hochprofitables Wachstum und eine starke Refinanzierung, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:32 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.