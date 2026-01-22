Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.01.2026 08:40:16

Tesla Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla anlässlich des Marktstarts der Robotaxis in Austin (Texas) ohne Sicherheitsüberwachung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel auf 360 US-Dollar belassen. Die Skalierung bleibe die zentrale Frage für Robotaxis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht Potenzial für höhere Absatzmengen durch vollautonome Betriebsabläufe./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:52 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Equal Weight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 449.36 		Abst. Kursziel*:
-19.89%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 449.37 		Abst. Kursziel aktuell:
-19.89%
Analyst Name::
Dan Levy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

