23.01.2026 08:40:16
Tesla Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Tesla anlässlich des Marktstarts der Robotaxis in Austin (Texas) ohne Sicherheitsüberwachung auf "Equal Weight" mit einem Kursziel auf 360 US-Dollar belassen. Die Skalierung bleibe die zentrale Frage für Robotaxis, schrieb Dan Levy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Analyst sieht Potenzial für höhere Absatzmengen durch vollautonome Betriebsabläufe./rob/edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Tesla
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
$ 360.00
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
$ 449.36
Abst. Kursziel*:
-19.89%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
$ 449.37
Abst. Kursziel aktuell:
-19.89%
Analyst Name::
Dan Levy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|Tesla
|358.22
|3.47%
|08:40
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|08:40
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight
|08:39
|
Barclays Capital
Fraport Overweight
|08:21
|
Barclays Capital
RWE Overweight
|08:17
|
Jefferies & Company Inc.
Valeo Hold
|07:40
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight
|07:40
|
Barclays Capital
Unilever Overweight