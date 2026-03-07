|
07.03.2026 14:12:36
Swiss-Chef: Lage verändert sich für uns täglich
Bern (awp/sda) - Für die Fluggesellschaft Swiss verändert sich die Lage angesichts der aktuellen Kriege im Nahen Osten von Tag zu Tag. Es ist sehr herausfordernd, Sonderflüge zu organisieren. Oberste Priorität für die Swiss hat dabei die Sicherheit.
Die Swiss hangle sich angesichts der Lage im Nahen Osten von Tag zu Tag, erklärte Swiss-Chef Jens Fehlinger in der "Samstagsrundschau" von Schweizer Radio SRF. Im Zweifelsfall stehe die Swiss immer auf der sicheren Seite für ihre Gäste und Beschäftigten.
Bei der Fluggesellschaft gebe es einen Krisenstab und man stehe in engem Kontakt mit dem Schweizer Aussendepartement (EDA). Es sei sehr herausfordernd Sonderflüge zu organisieren. Aber, "wenn Hilfe benötigt wird, ist die Swiss bereit". Wichtig sei es, dass dann die Leute vor Ort nach Maskat gebracht werden könnten, da die Swiss vom Oman nach Zürich fliege.
Den Flugbetrieb ans wichtige Drehkreuz Dubai und ins israelische Tel Aviv setzte die Schweizer Fluggesellschaft vorläufig aus. Der neue Krieg im Nahen Osten erschwere aber auch generell den Flugverkehr nach Asien, weil nur noch drei schmale Routen über den Nordpol, die Türkei/Aserbaidschan und Saudi-Arabien in der Luft zur Verfügung stünden.
Die Kapazitäten seien aber derzeit ausreichend. Es gebe zwar viel mehr Verkehr auf diesen Routen, aber die Flüge könnten dort sicher durchgeführt werden. Um den finanziellen Schaden für die Swiss aufgrund der aktuellen Kriege zu beziffern, sei es noch zu früh, sagte Fehlinger.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Legrand, Infineon & Schneider Electric mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
✅ Legrand SA
✅ Infineon
✅ Schneider Electric
inklusive Rebalancing:
❌ Broadcom Inc
❌ Wells Fargo & Co
❌ Alphabet A
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Nahost-Krise belasten: SMI und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ging es am Freitag steil nach unten. An der Wall Street dominierten ebenfalls die Bären. Die Anleger in Fernost zeigten sich am Freitag erneut besser gestimmt.