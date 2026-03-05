Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’298 -1.6%  SPI 18’354 -1.4%  Dow 47’855 -1.8%  DAX 23’816 -1.6%  Euro 0.9065 0.0%  EStoxx50 5’783 -1.5%  Gold 5’079 -1.2%  Bitcoin 55’665 -1.7%  Dollar 0.7811 0.2%  Öl 84.8 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Novo Nordisk- und Eli Lilly-Aktien uneins: Studie - Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder
Tesla-Aktie schwächelt: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Meta-Aktie schwächer: WhatsApp erlaubt Integration von Drittanbieter-Bots
Suche...
Plus500 Depot

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

"Giga United" 05.03.2026 20:41:00

Tesla-Aktie schwächelt: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk

Tesla-Aktie schwächelt: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk

Bei der Betriebsratswahl im einzigen deutschen Autowerk von Tesla hat nach Unternehmensangaben die gewerkschaftsunabhängige Liste "Giga United" gewonnen.

Tesla
317.21 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen
Nach dem vorläufigen Wahlergebnis seien 24 von 37 möglichen Sitzen an nicht gewerkschaftlich organisierte Listen gefallen, teilte eine Tesla-Sprecherin mit. Die Liste "Giga United", die von der aktuellen Betriebsratsvorsitzenden Michaela Schmitz angeführt wird, habe die mit Abstand meisten Stimmen erhalten.

Dem IG Metall-Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, Jan Otto, zufolge wurde die IG Metall-Liste "Tesla Workers GFFB" zweitstärkste Kraft - "trotz aller Attacken des Managements und eines aussergewöhnlich unfairen Wahlkampfs". Laura Arndt und Philipp Schwartz von "Tesla Workers GFFB" betonten: "Wir werden uns auch im neuen Betriebsrat mit aller Kraft dafür einbringen, dass sich für uns und unsere Kolleginnen und Kollegen etwas ändert in der Gigafactory." Nach der Betriebsratswahl vor zwei Jahren stellte die IG Metall die grösste Gruppe, die Sitzmehrheit ging aber an nicht gewerkschaftlich organisierte Vertreter.

Musk wandte sich mit Video an Belegschaft

Die Wahl, die am Montag begann, war wegen eines Konflikts zwischen Tesla und der IG Metall mit Spannung erwartet worden. Es ging aus Sicht beider Seiten um eine Richtungsentscheidung, ob die Gewerkschaft mehr Einfluss bekommt oder der geplante Ausbau des Werks weitergeht. Elf Listen standen zur Wahl.

Tesla-Chef Elon Musk hatte sich vor der Wahl mit einer Videobotschaft an die Belegschaft in Brandenburg gewandt, um indirekt vor der Gewerkschaft zu warnen. "Die Dinge werden sicherlich schwieriger, wenn es sozusagen externe Organisationen gibt, die Tesla in die falsche Richtung drängen", sagte Musk. "Wir werden die Fabrik nicht schliessen, aber realistisch gesehen werden wir auch nicht erweitern." Musk will die Fabrik massiv ausbauen, wenn Behörden und Bevölkerung mitmachen.

IG Metall will Tarifvertrag

Die IG Metall wirbt für einen Tarifvertrag, den Tesla-Werksleiter André Thierig ablehnt. Bei der jüngsten Betriebsratssitzung war es zu einem Eklat gekommen. Tesla warf einem IG-Metall-Vertreter vor, heimlich mitzuschneiden. Den Vorwurf weist die Gewerkschaft zurück. Ermittlungen laufen. Beide Seiten einigten sich vor dem Arbeitsgericht im Streit um Äusserungen auf einen Vergleich.

Die Tesla-Aktie verliert im Handel an der NASDAQ zeitweise 1,36 Prozent auf 400,41 US-Dollar.

/vr/DP/jha

GRÜNHEIDE (awp international)

Weitere Links:

Tesla-Aktie bald im KI-Rausch? Roboter Optimus könnte bereits 2026 Durchbruch erreichen

Bildquelle: Zigres / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesla

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten