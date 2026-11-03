TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 10 auf 9 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Resultate bedeuteten einen Rückschlag im Bemühen des Fernwartungssoftware-Anbieters, am Kapitalmarkt verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Die starke Dynamik von TeamViewerOne, der neuen zentralen Plattform, werde von einer unerwarteten Kundenabwanderung im Enterprise-Segment überschattet. Derweil dürfte die Transformation des Unternehmens länger dauern, wobei er annehme, dass die Umstellung des Preismodells auf Endgeräte-Basis und die Integration in das ServiceNow-Angebot mittelfristig Früchte tragen werde./rob/la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
5.28 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
5.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
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