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TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

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27.07.2026
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28.07.2026 16:25:14

TeamViewer Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neupositionierung des Herstellers von Fernwartungssoftware trage Früchte, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe es zwar die erwartete Umsatzdelle gegeben, doch Frühindikatoren wie der jährlich wiederkehrende Umsatz im Geschäft mit großen Unternehmenskunden signalisierten eine bevorstehende Beschleunigung. Die neue Plattform TeamViewer One werde von Kunden gut angenommen./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
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