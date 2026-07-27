TeamViewer 5.93 CHF 8.50% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 7 auf 9 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Neupositionierung des Herstellers von Fernwartungssoftware trage Früchte, schrieb Armin Kremser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe es zwar die erwartete Umsatzdelle gegeben, doch Frühindikatoren wie der jährlich wiederkehrende Umsatz im Geschäft mit großen Unternehmenskunden signalisierten eine bevorstehende Beschleunigung. Die neue Plattform TeamViewer One werde von Kunden gut angenommen./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.