TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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11.11.2026 12:04:59
TeamViewer Neutral
TeamViewer
4.53 CHF 2.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer von 6,00 auf 5,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstag an die Resultate des zweiten Quartals an. Die aktuelle Bewertung entspreche der Abschwächung im Kerngeschäft./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 23:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5.20 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
4.86 €
|
Abst. Kursziel*:
7.04%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
4.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.12%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|
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|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
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