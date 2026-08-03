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TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900

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03.08.2026 10:44:41

TeamViewer Hold

TeamViewer
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Analyst Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang zu den Quartalszahlen das Geschäft des Softwarekonzerns mit Unternehmenskunden hervor. TeamViewer habe hier erfreuliche Fortschritte bei Großkunden erzielt, schieb er. Unterstützt habe diese Entwicklung die starke Nachfrage nach der Plattform "TeamViewer ONE"./ck/rob/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TeamViewer Hold
Unternehmen:
TeamViewer 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
6.70 €
Rating jetzt:
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7.72%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
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10:44 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
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