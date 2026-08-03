TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Teamviewer auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen. Analyst Gustav Froberg hob in einer am Montag vorliegenden Studie im Nachgang zu den Quartalszahlen das Geschäft des Softwarekonzerns mit Unternehmenskunden hervor. TeamViewer habe hier erfreuliche Fortschritte bei Großkunden erzielt, schieb er. Unterstützt habe diese Entwicklung die starke Nachfrage nach der Plattform "TeamViewer ONE"./ck/rob/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
6.70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
6.22 €
|
Abst. Kursziel*:
7.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
6.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.59%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|TeamViewer Hold
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Aktien in diesem Artikel
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