TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Teamviewer von 9 auf 10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die DZ-Experten widmeten sich am Freitag der "fortschreitenden Verschmelzung der physischen Produktion (OT) mit der IT-Ebene". Teamviewer sehen sie als "IT/OT-Konvergenz-Gewinner". Laut Armin Kremser stärkt die Neuausrichtung auf autonomes Endgerätemanagement in IT & OT das
Geschäft mit großen Unternehmenskunden./ag/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 11:19 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Kaufen
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
6.39 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
6.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
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