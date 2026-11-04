TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
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TeamViewer Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Teamviewer nach Zahlen zum dritten Quartal von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Software-Entwickler habe selbst die niedrigen Erwartungen verfehlt, schrieb Nicolas Herms in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die in Aussicht gestellte Beschleunigung des Wachstums im zweiten Halbjahr habe sich nicht eingestellt./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TeamViewer Hold
|
Unternehmen:
TeamViewer
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6.50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.24 €
|
Abst. Kursziel*:
24.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.15%
|
Analyst Name::
Nicolas Herms
|
KGV*:
-
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