Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 137 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich abschwächenden Markt zählten die Aktien des deutschen Versicherers zu seinen bevorzugten Branchenwerten, schrieb Andrew Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx biete eine weltweit diversifizierte Ertragsstruktur, und die Papiere seien recht anspruchslos bewertet./la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
137.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
115.90 €
|
Abst. Kursziel*:
18.21%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
115.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.41%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Talanx AG
|
24.07.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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22.07.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
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22.07.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
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|MDAX aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
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22.07.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot (finanzen.ch)
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21.07.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
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17.07.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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10.07.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: Hätte sich eine Talanx-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht? (finanzen.ch)
Analysen zu Talanx AG
|09:01
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Talanx Buy
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|Talanx Buy
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|09:01
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.05.26
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|22.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
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|Talanx Halten
|DZ BANK
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|Talanx Halten
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|Talanx Hold
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|19.03.25
|Talanx Halten
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Aktien in diesem Artikel
|Talanx AG
|107.10
|2.39%
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