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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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28.07.2026 09:01:36

Talanx Buy

Talanx
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Talanx mit "Buy" und einem Kursziel von 137 Euro in die Bewertung aufgenommen. In einem sich abschwächenden Markt zählten die Aktien des deutschen Versicherers zu seinen bevorzugten Branchenwerten, schrieb Andrew Baker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Talanx biete eine weltweit diversifizierte Ertragsstruktur, und die Papiere seien recht anspruchslos bewertet./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
137.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
115.90 € 		Abst. Kursziel*:
18.21%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
115.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.41%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
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09:01 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
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22.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.07.26 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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