MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 3 Jahren verdient

Am 14.08.2023 wurden Talanx-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 59.60 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Talanx-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.678 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Talanx-Anteile wären am 13.08.2026 192.11 EUR wert, da der Schlussstand 114.50 EUR betrug. Mit einer Performance von +92.11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Talanx einen Börsenwert von 29.49 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Talanx-Anteils lag damals bei 19.05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch