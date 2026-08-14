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14.08.2026 07:29:45

Talanx erhöht Ausblick nach Rekord-Halbjahr

Talanx
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DOW JONES--Talanx hat im ersten Halbjahr von einem höheren Kapitalanlageergebnis, einer geringeren Grossschadensbelastung und Rekordergebnissen in allen Geschäftsbereichen profitiert. Der Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn stärker als erwartet und wird zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Für das laufende Jahr rechnet Talanx nun mit einem Konzernergebnis von "deutlich über" 2,7 Milliarden Euro. Bislang war der Konzern von rund 2,7 Milliarden Euro nach 2,48 Milliarden Euro im Vorjahr ausgegangen. Die Eigenkapitalrendite wird weiterhin bei etwa 19 Prozent gesehen.

In den ersten sechs Monaten stieg der Nettogewinn um 9 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 1,46 Milliarden Euro gerechnet.

Der Versicherungsumsatz stagnierte nahezu bei 24,3 Milliarden Euro, legte bereinigt um Wechselkurseffekte aber um 3 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)

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