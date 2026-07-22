NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he;