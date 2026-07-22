Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent auf 2,86 Milliarden Euro im Vergleich mit dem vom Versicherer angepeilten Ziel von 2,7 Milliarden Euro. Talanx legt Mitte August die Zahlen für das zweite Quartal vor./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Overweight
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
125.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113.10 €
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Abst. Kursziel*:
10.52%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
113.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.62%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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