Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005
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Talanx Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach einer Überarbeitung der Gewinnschätzungen von 160 auf 158 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es bleibe dabei, dass er das Geschäftsmodell des Versicherers als sehr ausgewogen bewerte, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dieses ermögliche ein starkes operatives Ertragswachstum./rob/la/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Talanx AG Buy
|
Unternehmen:
Talanx AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
158.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
114.30 €
|
Abst. Kursziel*:
38.23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
114.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.99%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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