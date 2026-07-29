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Talanx Aktie 19625225 / DE000TLX1005

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29.07.2026 11:48:29

Talanx Buy

Talanx
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Talanx nach einer Überarbeitung der Gewinnschätzungen von 160 auf 158 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es bleibe dabei, dass er das Geschäftsmodell des Versicherers als sehr ausgewogen bewerte, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Dieses ermögliche ein starkes operatives Ertragswachstum./rob/la/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 16:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Talanx AG Buy
Unternehmen:
Talanx AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
158.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
114.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.99%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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