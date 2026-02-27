Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
15.71 £
|
Abst. Kursziel*:
27.30%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
15.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.06%
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Mittwochmittag vor (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Diageo Aktie News: Diageo verbilligt sich am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.02.26
|Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial (finanzen.net)
|
27.02.26
|Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo (Financial Times)
|
27.02.26
|Stockpickers: Centrica, Mony Group, Diageo (Financial Times)
|
27.02.26
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|12:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:56
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|16.29
|-1.24%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:28
|
Deutsche Bank AG
HUGO BOSS Hold
|13:20
|
JP Morgan Chase & Co.
Schaeffler Neutral
|13:07
|
Barclays Capital
Tesla Equal Weight
|13:06
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight
|12:56
|
RBC Capital Markets
Diageo Outperform
|12:55
|
UBS AG
Saint-Gobain Sell
|12:47
|
Barclays Capital
Henkel vz. Equal Weight