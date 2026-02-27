Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

16.31
CHF
-0.18
CHF
-1.12 %
14:44:17
BRXC
04.03.2026 12:56:24

Diageo Outperform

Diageo
16.33 CHF -0.98%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Outperform" belassen. L'Oreal sei das Paradebeispiel, wie ein Konsumgüterkonzern in unterschiedlichen Preiskategorien erfolgreich sein kann, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch. Diageo müsse "mehr L'Oreal" werden. Noch seien die Briten mit ihrem "high-end gut, low-end schlecht"-Ansatz weit davon entfernt./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
15.71 £ 		Abst. Kursziel*:
27.30%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
15.87 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
26.06%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Diageo plc

12:56 Diageo Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 Diageo Neutral UBS AG
26.02.26 Diageo Overweight Barclays Capital
26.02.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
26.02.26 Diageo Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
