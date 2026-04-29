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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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29.04.2026 11:30:40

Symrise Hold

Symrise
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers liege ein Prozent über den Erwartungen und sei organisch weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er sieht die Aktie durch die Zahlen unterstützt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Hold
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77.70 € 		Abst. Kursziel*:
-9.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-10.00%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
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