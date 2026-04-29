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29.04.2026 11:30:40
Symrise Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers liege ein Prozent über den Erwartungen und sei organisch weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Er sieht die Aktie durch die Zahlen unterstützt./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Hold
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.00%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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