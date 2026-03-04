Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’808 0.6%  DAX 24’205 1.7%  Euro 0.9067 -0.2%  EStoxx50 5’871 1.7%  Gold 5’131 0.8%  Bitcoin 57’447 7.5%  Dollar 0.7789 -0.4%  Öl 81.3 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Abkehr vom US-Markt? ETF-Investoren schichten Milliarden um
Krypto-Einbruch im Februar: Der Grund hinter dem Kurssturz bei Bitcoin, Ethereum & Co. - und wie es weiter gehen könnte
Almonty Industries-Aktie nach Allzeithoch: Rally oder Konsolidierung?
Moderna-Aktie springt hoch: BioNTech-Rivale beendet Patentstreit mit Milliardenvergleich
NVIDIA-Aktie im Blick: Beteiligung an Oxa stärkt Engagement im autonomen Fahren - Milliardär kauft Aktien
Suche...
eToro entdecken

Moderna Aktie 44811242 / US60770K1079

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

COVID-19-Impfstoff 04.03.2026 20:48:00

Moderna-Aktie springt hoch: BioNTech-Rivale beendet Patentstreit mit Milliardenvergleich

Moderna-Aktie springt hoch: BioNTech-Rivale beendet Patentstreit mit Milliardenvergleich

Der US-Biotechnologiekonzern Moderna hat eine umfassende Einigung in einem Rechtsstreit um grundlegende Technologien für seine mRNA-Impfstoffe erzielt.

Moderna
42.72 CHF 11.77%
Kaufen Verkaufen
• Moderna räumt bedeutenden Rechtsrisikofaktor aus dem Weg
• Patentstreit über COVID-19-Impfstoff-Technologie beigelegt
• Jefferies-Analysten bleiben zurückhaltend

Moderna konnte eine jahrelange Auseinandersetzung über Patentrechte an zentraler Impfstofftechnik beilegen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat sich das Unternehmen bereit erklärt, insgesamt bis zu 2,25 Milliarden US-Dollar an Arbutus Biopharma und Genevant Sciences - eine Tochtergesellschaft von Roivant Sciences - zu zahlen. Damit werden die juristischen Auseinandersetzungen um die Technologie der Lipid-Nanopartikel (LNP) beigelegt, die eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs spielten. Diese Technologie soll es ermöglichen, empfindliche mRNA intakt in menschliche Zellen zu transportieren.

Die Details der Einigung

Die finanzielle Einigung ist in mehrere Tranchen unterteilt. Nach Angaben von Reuters wird Moderna im Juli 2026 eine erste, nicht rückzahlbare Pauschalsumme von 950 Millionen US-Dollar leisten. Eine weitere Zahlung in Höhe von 1,3 Milliarden US-Dollar ist an den Ausgang eines laufenden Berufungsverfahrens geknüpft. Dieser zusätzliche Betrag werde fällig, sofern Moderna bei einer separaten Rechtsbeschwerde unterliegt oder die Berufung nicht weiterverfolgt. Im Gegenzug erhält Moderna eine weltweite, unbefristete und lizenzgebührenfreie Lizenz für die strittigen Patente sowie die Zusage, dass keine weiteren Klagen im Zusammenhang mit seinen mRNA-Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten erhoben werden.

Analysteneinschätzung: Jefferies bleibt bei "Hold"

Analysten reagieren bisher zurückhaltend auf die Nachricht. Laut Investing.com hat Jefferies die Einstufung für Moderna nach Bekanntgabe des Vergleichs auf "Hold" belassen und das Kursziel bei 37,00 US-Dollar bestätigt. Die Analysten heben hervor, dass die Einigung zwar die rechtliche Unsicherheit beseitigt, die Aktie jedoch weiterhin von der operativen Entwicklung abhängig bleibt. Nach Angaben von Investing.com richten die Marktbeobachter ihr Augenmerk nun auf die Erreichung des Cash-Break-even, der weiterhin für das Jahr 2028 angestrebt wird.

So reagieren die Aktien

Bei Anlegern kommt diese Entwicklung gut an: Die an der NASDAQ gelistete Moderna-Aktie steigt zeitweise um 18,12 Prozent auf 58,86 Dollar. Die BioNTech-Aktie steigt um 2,74 Prozent auf 103,52 Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Conti-Aktie mit Verlusten: Continental rechnet 2026 mit weniger Umsatz, aber besserer Rendite

Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nachrichten zu Moderna Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten