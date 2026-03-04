Almonty Industries-Aktie nach Allzeithoch: Rally oder Konsolidierung?

• Almonty Industries verliert nach Allzeithoch• Langfristige Performance bleibt aussergewöhnlich stark• Wolframpreis schnellt durch Verknappung und Nachfrage in die Höhe

Die Papiere des Bergbauunternehmens Almonty Industries, das sich hauptsächlich mit der Gewinnung und Erschliessung von Wolframvorkommen beschäftigt, haben am Dienstag in an der Börse in Toronto um deutliche 6,61 Prozent auf 26,43 CAD nachgegeben. Diesem Rückgang war eine beeindruckende Rally vorausgegangen, die am Montag in einem Allzeithoch von 28,57 CAD gegipfelt hatte. Am Mittwoch notieren die Papiere zeitweise 1,32 Prozent höher bei 26,78 CAD.

Starke Performance

Anleger stellen sich nun die Frage, ob der jüngste Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen, veränderte Marktbedingungen im Wolfram-Sektor oder externe Faktoren zurückzuführen ist. Jedoch ist eine Einschätzung hierfür schwierig, denn es gibt keine fundamentale neue Unternehmensmeldungen, Analystenkommentare oder Presseberichte aus etablierten Finanzmedien, welche den Rückschlag erklären würden.

Klar sagen lässt sich nur, dass die langfristige Bilanz trotz der aktuellen Korrektur aussergewöhnlich positiv bleibt. So können sich Anleger seit Jahresbeginn bereits über ein Plus von 119 Prozent und auf zwölf Monatssicht sogar über einen Kurssprung von 873 Prozent freuen. Diese Zahlen zeigen, dass der aktuelle Rücksetzer nur einen Bruchteil der vorherigen Gewinne ausmacht und möglicherweise Teil einer natürlichen Konsolidierung nach einer steilen Rally darstellt.

Wolfram: Starker Preisanstieg und strategische Bedeutung

Kurstreiber war vor allem der Wolframpreis, der sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat. Der Grund: China als wichtigster Anbieter hat Exportbeschränkungen verhängt, während die weltweite Nachfrage - etwa im Verteidigungssektor - wächst. Geopolitische Konflikte wie der Irankrieg stellen daher ein positives Umfeld für Almonty dar.

Auch das US-Projekt "Project Vault", das die Rohstoffversorgung des Westens sicherstellen soll, schiebt Almonty Industries ins Rampenlicht. Mit der neuen Mine und weiteren Aktivitäten in Portugal und den USA ist das Unternehmen auf mehreren Kontinenten aktiv und für viele Investoren plötzlich relevant geworden.

Analysten setzen neue Massstäbe

Gleich mehrere Analysten haben deshalb in jüngster Zeit die Kursziele für die Almonty Aktie nach oben geschraubt. DA Davidson hob sein Ziel von 12,00 auf 18,00 US-Dollar an, Couloir Capital sieht das faire Bewertungsniveau inzwischen sogar bei 19,30 kanadischen Dollar, nach ursprünglich 7,69 CAD. Die Bewertungen basieren vor allem auf den steigenden Wolframpreisen und dem schrittweisen Produktionshochlauf der Sangdong-Mine in Südkorea - beides entscheidende Faktoren für den künftigen Unternehmensgewinn.

Redaktion finanzen.ch