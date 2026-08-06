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Auf Kurs 06.08.2026 17:58:00

Swiss Re auf Kurs: Milliardengewinn bringt Jahresziel in Reichweite - So reagiert die Aktie

Swiss Re auf Kurs: Milliardengewinn bringt Jahresziel in Reichweite - So reagiert die Aktie

Der Rückversicherer Swiss Re hat im ersten Halbjahr 2026 von einer geringen Belastung durch Grossschäden profitiert und den Gewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert.

Swiss Re
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Damit ist der Finanzkonzern gut auf Kurs, sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Konzerngewinn steigt um 9 Prozent

Der Konzerngewinn erhöhte sich in den ersten sechs Monaten des Jahres um 9 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Dazu trug auch ein weiterhin "solides" Anlageergebnis in einem volatilen Marktumfeld bei, wie es heisst. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 20,3 Milliarden Dollar zurück nach 20,9 Milliarden im Vorjahr.

Swiss Re erhöht Sparziel

Die Resultate unterstrichen die Stärke der diversifizierten Gruppe, erklärte CEO Andreas Berger in der Mitteilung. Gleichzeitig erhöht der Rückversicherer sein Sparziel: Neu strebt er bis 2028 eine Senkung der Betriebskosten von 500 Millionen Dollar an nach bisher 300 Millionen Dollar bis 2027.

Verbesserter Schaden-Kosten-Satz

In der wichtigsten Sparte, der Sach- und Haftpflichtrückversicherung, verbesserte sich der Schaden-Kosten-Satz im Halbjahr deutlich auf 76,7 Prozent von 81,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im Lebengeschäft erzielte der Rückversicherer derweil in den ersten sechs Monaten 2026 einen Gewinn von 1,05 Milliarde Dollar (VJ 839 Millionen).

Analystenprognosen übertroffen

Der Konzern hat mit seinem Resultat die Prognosen der Analysten übertroffen. Diese hatten den Konzerngewinn im Halbjahr im Schnitt (AWP-Konsens) bei 2,72 Milliarden Dollar gesehen.

Jahresziel von mindestens 4,5 Milliarden Dollar bestätigt

Mit den Resultaten sieht sich Swiss Re gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2026 will der Rückversicherer einen Gewinn von "mindestens 4,5 Milliarden Dollar" erreichen. Gleichzeitig bleibe der Konzern angesichts des nahenden Höhepunkts der Hurrikansaison wachsam, heisst es.

Die Aktie der Swiss Re gewann an der SIX schlussendlich 0,66 Prozent auf 137,15 Franken.

Zürich (awp)

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Bildquelle: Swiss Re,Keystone
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