Gewinne in Zürich: SLI präsentiert sich nachmittags fester

Der SLI springt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0.11 Prozent auf 2’335.15 Punkte an. Zuvor ging der SLI 0.513 Prozent fester bei 2’344.56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2’332.60 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’334.80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’350.80 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.71 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’301.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’132.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der SLI einen Wert von 1’958.92 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.56 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’350.80 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Swisscom (+ 4.06 Prozent auf 641.00 CHF), Sandoz (+ 3.08 Prozent auf 70.24 CHF), Lindt (+ 1.07 Prozent auf 9’445.00 CHF), Lonza (+ 0.93 Prozent auf 566.60 CHF) und Galderma (+ 0.84 Prozent auf 179.95 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Zurich Insurance (-3.06 Prozent auf 588.60 CHF), Straumann (-2.00 Prozent auf 102.90 CHF), Logitech (-1.34 Prozent auf 83.72 CHF), VAT (-1.17 Prozent auf 622.80 CHF) und Amrize (-0.94 Prozent auf 42.15 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’680’723 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 304.964 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

SLI-Fundamentaldaten

2026 weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch