Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 142,45 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 142,75 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 142,10 CHF. Bisher wurden heute 15'423 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 7,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,43 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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