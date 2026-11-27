Um 12:09 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0.40 Prozent stärker bei 2’385.86 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.154 Prozent auf 2’380.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’376.39 Punkten am Vortag.

Bei 2’379.91 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’387.29 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’345.67 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 2’308.86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der SLI 2’076.80 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 10.92 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’443.50 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 2.83 Prozent auf 493.80 CHF), Logitech (+ 2.43 Prozent auf 85.30 CHF), Julius Bär (+ 2.11 Prozent auf 63.80 CHF), Straumann (+ 1.89 Prozent auf 110.40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.69 Prozent auf 66.34 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Lindt (-0.95 Prozent auf 8’330.00 CHF), Swiss Re (-0.71 Prozent auf 154.10 CHF), Nestlé (-0.68 Prozent auf 87.05 CHF), Swisscom (-0.57 Prozent auf 703.50 CHF) und Helvetia Baloise (-0.36 Prozent auf 221.60 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 838’824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 348.376 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr weist die Julius Bär-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch