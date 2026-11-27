Mit einem Kurs von 155,35 CHF zeigte sich die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten tendiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 155,35 CHF zu. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swiss Re-Aktie bis auf 153,95 CHF. Bei 154,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37'946 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,59 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 präsentieren. Am 18.02.2028 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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