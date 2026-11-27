Zum Handelsschluss erhöhte sich der SLI im SIX-Handel um 0.43 Prozent auf 2’386.66 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.154 Prozent auf 2’380.05 Punkte an der Kurstafel, nach 2’376.39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2’391.71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’378.49 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1.88 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 27.10.2026, einen Wert von 2’345.67 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bewegte sich der SLI bei 2’308.86 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 2’076.80 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.96 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’443.50 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Logitech (+ 3.94 Prozent auf 86.56 CHF), Partners Group (+ 2.51 Prozent auf 654.60 CHF), Richemont (+ 1.57 Prozent auf 174.65 CHF), UBS (+ 1.52 Prozent auf 38.10 CHF) und Straumann (+ 1.43 Prozent auf 109.90 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Lindt (-1.78 Prozent auf 8’260.00 CHF), Sonova (-0.97 Prozent auf 287.20 CHF), Swiss Re (-0.61 Prozent auf 154.25 CHF), Helvetia Baloise (-0.36 Prozent auf 221.60 CHF) und Nestlé (-0.35 Prozent auf 87.34 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’304’072 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 348.376 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Im SLI hat die Julius Bär-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.22 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch