Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 154,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 153,30 CHF. Bei 154,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173'070 Swiss Re-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,45 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. 4,19 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 35,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,87 USD je Swiss Re-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,68 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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