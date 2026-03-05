PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
PATRIZIA SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Patrizia nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 10,20 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe die Markterwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) übertroffen, lobte Karsten Oblinger in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Mitte der erstmals veröffentlichten Ebitda-Zielspanne für 2026 liege über der Konsensschätzung, erscheine aber dennoch eher konservativ. Im Branchenvergleich konservativ wirke auch die Bewertung./rob/gl/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PATRIZIA SE Kaufen
|
Unternehmen:
PATRIZIA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
7.89 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
7.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-