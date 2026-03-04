McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
McDonalds Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Market-Perform" belassen. Die Experten suchten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse der globalen Konsumgüterbranche nach den Aktienmarktgewinnern im Zuge der Fußballweltmeisterschaft 2026. Unter den US-Restaurants sehen sie vor allem Cava, Wingstop und Starbucks als Anreise-Profiteure mit ihrer starken Präsenz in den Austragungsorten./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Market-Perform
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 340.00
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
$ 331.74
|
Abst. Kursziel*:
2.49%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
$ 331.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.49%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu McDonald's Corp.
|13:24
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.03.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|257.23
|-0.53%
