LEG Immobilien 58.82 CHF -1.63%

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. LEG habe ihre Ziele 2025 erreicht, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Auch den Ausblick 2026 hält er für klar realisierbar./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:45 / GMT

