05.03.2026 13:56:07

TRATON Kaufen

TRATON
28.86 CHF 0.36%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Traton von 29 auf 38 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Neben der Nachfragebelebung in Europa zeichnet sich eine Wende in Nordamerika ab", schrieb Holger Schmidt am Donnerstag im Nachgang des Geschäftsberichts des Lkw-Bauers. Der Ausblick habe auf den ersten Blick enttäuscht, er traut Traton aber mehr als die jeweiligen Mittelwerte der im unsicheren Umfeld recht breit gefassten Zielkorridore zu./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Kaufen
