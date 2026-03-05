Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
05.03.2026 18:18:00
Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Lufthansa-Bilanz.
Lufthansa stellt am 06.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen, dass Lufthansa für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Lufthansa im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 9,80 Milliarden EUR abgeschlossen haben - das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,44 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,73 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber 1,15 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 39,79 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 37,58 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18:18
|Ausblick: Lufthansa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
14:00
|Lufthansa fliegt ab Samstag wieder nach Zypern (AWP)
|
12:26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
03.03.26
|Lufthansa-Aktie sinkt: Deutsche sollen im Regierungsauftrag aus Maskat evakuiert werden (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
