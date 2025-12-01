Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’364 -1.1%  SPI 18’459 -0.9%  Dow 48’083 -1.4%  DAX 23’951 -1.1%  Euro 0.9054 -0.2%  EStoxx50 5’815 -0.9%  Gold 5’084 -1.1%  Bitcoin 55’870 -1.3%  Dollar 0.7823 0.4%  Öl 84.4 2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Givaudan und On ziehen offenbar wegen Trump-Zöllen vor US-Gericht - Aktien im Minus
Bitcoin im Abwärtstrend: Was den Krypto-Winter 2026 so besonders macht
RENK-Aktie tiefer: Rüstungszulieferer erzielt Rekordumsatz - Aktien von Rheinmetall und TKMS im Fokus
Lonza-Aktie in Rot: Personalized-Medicine-Geschäft an Octane Medical verkauft
Suche...
Plus500 Depot

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

41.20
CHF
-3.54
CHF
-7.91 %
16:27:28
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 14:22:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight

DHL Group
41.54 CHF -4.69%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Bonner hätten die Kosten 2025 stärker gesenkt als gedacht, schrieb Marco Limite am Donnerstag. Damit bleibe 2026 weniger Einsparpotenzial übrig./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:21 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
46.15 € 		Abst. Kursziel*:
-6.83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
45.89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.30%
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?