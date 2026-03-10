Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
129.85CHF
1.90CHF
1.48 %
15:27:38
SWX
10.03.2026 14:33:51
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 155 auf 145 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kamran M Hossain senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Schätzungen für die Einnahmen des Rückversicherungsgeschäfts 2026 bis 2028 um jeweils zwei Prozent./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
145.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
129.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
12.06%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
130.10 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.46%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
