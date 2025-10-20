Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
147.85CHF
1.90CHF
1.30 %
17:37:50
SWX
21.10.2025 17:02:26
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
147.85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
8.22%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
146.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.91%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
