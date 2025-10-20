Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.10.2025 17:02:26

Swiss Re Neutral

Swiss Re
146.91 CHF 0.81%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Franken belassen. Vor den Quartalszahlen des Rückversicherers habe er seine Prognosen aktualisiert, schrieb Kamran M Hossain in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Schätzung für den Nettogewinn im Jahr 2025 erhöhte er um 5 Prozent./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 15:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

