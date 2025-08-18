Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

19.08.2025

Swiss Re Buy

Swiss Re
145.78 CHF 0.27%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Der Rückversicherer habe Mitte August über ein starkes erstes Halbjahr berichtet und mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Zudem rechneten die Schweizer in der zweiten Jahreshälfte mit einem besseren Versicherungsgeschäft als zuvor. Dies dürften sie aber eher zu einer Aufstockung der Kapitalreserven als zu einer Steigerung der Gewinne nutzen./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
161.40 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
145.75 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
145.78 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
10.71%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

