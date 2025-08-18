|Kurse + Charts + Realtime
Swiss Re Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 161,40 Franken belassen. Der Rückversicherer habe Mitte August über ein starkes erstes Halbjahr berichtet und mit dem Nettoergebnis positiv überrascht, schrieb Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Zudem rechneten die Schweizer in der zweiten Jahreshälfte mit einem besseren Versicherungsgeschäft als zuvor. Dies dürften sie aber eher zu einer Aufstockung der Kapitalreserven als zu einer Steigerung der Gewinne nutzen./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
Unternehmen:
Swiss Re AG
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
161.40 CHF
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
145.75 CHF
Abst. Kursziel*:
10.74%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
145.78 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
10.71%
Analyst Name::
Michael Huttner
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
