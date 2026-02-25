NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih;