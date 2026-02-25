Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach einem Frühstück mit dem Finanzchef Matt White auf "Outperform" mit einem Kursziel von 537 US-Dollar belassen. Analyst James Hooper hält den "Wachstums-Algorithmus" von Linde für intakt. Im Fokus des Gesprächs hätten die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Raumfahrt gestanden, berichtet der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gehe um Antriebsstoffe für eine zunehmende Zahl von Raketenstarts ins All. Diese Wachstumsaussichten seien immer überzeugender./rob/bek/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 537.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 504.00
|
Abst. Kursziel*:
6.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 504.06
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.53%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
24.02.26
|EQS-News: Linde Increases Dividend 7% (EQS Group)
|
24.02.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.02.26