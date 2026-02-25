Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz steht an 25.02.2026 08:31:06

Ausblick: HENSOLDT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Das prognostizieren Analysten für die HENSOLDT-Bilanz.

HENSOLDT
72.27 CHF -4.47%
HENSOLDT öffnet am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 1,39 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll HENSOLDT in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 946,0 Millionen EUR im Vergleich zu 863,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,56 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,930 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 2,50 Milliarden EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,24 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

