Index-Performance 22.12.2025 17:58:18

Börse Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende fester

Der TecDAX zeigte am Abend eine positive Tendenz.

Der TecDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.77 Prozent stärker bei 3’594.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 563.107 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.183 Prozent höher bei 3’573.32 Punkten, nach 3’566.78 Punkten am Vortag.

Bei 3’595.34 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’569.89 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der TecDAX 3’409.22 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 3’628.26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’413.81 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 4.59 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’994.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 4.21 Prozent auf 33.68 EUR), TeamViewer (+ 3.12 Prozent auf 5.95 EUR), Infineon (+ 2.40 Prozent auf 36.67 EUR), AIXTRON SE (+ 2.32 Prozent auf 17.01 EUR) und Drägerwerk (+ 1.79 Prozent auf 68.40 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil CANCOM SE (-1.82 Prozent auf 27.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.72 Prozent auf 38.74 EUR), freenet (-0.68 Prozent auf 29.24 EUR), Siltronic (-0.35 Prozent auf 45.90 EUR) und 1&1 (-0.21 Prozent auf 24.30 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2’871’699 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 237.737 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5.64 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

