Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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Südzucker Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 13,70 auf 13,00 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung am Zuckermarkt werde wohl erst im Geschäftsjahr 2028 wirklich auf die Gewinne durchschlagen, schrieb Alex Sloane am Montag. Er kappte seine kurzfristigen Prognosen, sieht aber insgesamt auch wegen des robusten Ethanol-Bereichs ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
13.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
11.16 €
|
Abst. Kursziel*:
16.49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
11.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.49%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
26.10.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker gewinnt am Mittag (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Südzucker Aktie News: Südzucker am Montagvormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Montagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|XETRA-Handel: SDAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.ch)
Analysen zu Südzucker AG (Suedzucker AG)
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|27.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|17.02.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Südzucker Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|29.06.26
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Südzucker Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Südzucker AG (Suedzucker AG)
|10.14
|0.20%
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