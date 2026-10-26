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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004

10.14
CHF
0.02
CHF
0.20 %
26.10.2026
SWX
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27.10.2026 08:15:48

Südzucker Overweight

Südzucker
10.26 CHF -0.89%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Südzucker von 13,70 auf 13,00 Euro gesenk, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Erholung am Zuckermarkt werde wohl erst im Geschäftsjahr 2028 wirklich auf die Gewinne durchschlagen, schrieb Alex Sloane am Montag. Er kappte seine kurzfristigen Prognosen, sieht aber insgesamt auch wegen des robusten Ethanol-Bereichs ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:28 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Overweight
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
13.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
11.16 € 		Abst. Kursziel*:
16.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
11.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.49%
Analyst Name::
Alex Sloane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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