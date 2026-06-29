Südzucker 9.73 CHF 0.91% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker angesichts der finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. In etwa im Einklang mit der Gewinnwarnung vom August habe der Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.