Südzucker Aktie 349450 / DE0007297004
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29.06.2026 12:11:34
Südzucker Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Südzucker angesichts der finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. In etwa im Einklang mit der Gewinnwarnung vom August habe der Konzern einen deutlichen Gewinnrückgang verbucht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./la/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 08:51 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Südzucker AG (Suedzucker AG) Hold
|
Unternehmen:
Südzucker AG (Suedzucker AG)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.12%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.61%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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