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27.10.2026 15:58:13
Optimismus in Frankfurt: SDAX am Nachmittag freundlich
Der SDAX performt am Dienstagnachmittag positiv.
Am Dienstag verbucht der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.24 Prozent auf 18’377.65 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.300 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.205 Prozent tiefer bei 18’295.17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’332.77 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SDAX lag am Dienstag bei 18’245.29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’377.65 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18’124.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, notierte der SDAX bei 18’276.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 17’310.95 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.89 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.67 Prozent auf 30.54 EUR), OHB SE (+ 3.78 Prozent auf 233.50 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.27 Prozent auf 78.75 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 2.21 Prozent auf 11.55 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.00 Prozent auf 2.86 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen CANCOM SE (-5.52 Prozent auf 21.40 EUR), JOST Werke (-2.16 Prozent auf 59.00 EUR), MLP SE (-1.95 Prozent auf 11.04 EUR), HelloFresh (-1.94 Prozent auf 2.89 EUR) und Südzucker (-1.78 Prozent auf 11.04 EUR).
SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 375’248 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.991 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick
Die Mutares-Aktie weist mit 2.60 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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